Дополнительные 300 миллионов рублей выделены на поиски пресной воды в Азовском море

Инициатива добычи пресной воды в Азовском море принадлежит президенту РФ Владимиру Путину Фото: Архив "КП"

Власти РФ распорядились выделить еще 300 миллионов рублей на поиски пресной воды в Азовском море. Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Крым 24».

В ближайшее время специалисты начнут дистанционные геофизические исследования и бурение поисковых гидрогеологических скважин.

- Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 300 миллионов рублей для предоставления субсидии АО «Росгеология», – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что вода под Азовским морем может не подойти для нужд населения. Власти готовы вернуться к проекту строительства опреснительных установок.

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