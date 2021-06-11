Сергей Аксенов: Вода под Азовским морем может не подойди для нужд населения

Также пресная вода могла скапливаться под руслом Северо-Крымского канала Фото: Архив "КП"

Водных ресурсов, которые имеются на территории полуострова, хватит, чтобы обеспечить водой все население Крыма, уверен президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, вся пресная вода находится под поверхностью полуострова.

- Вплоть до того, что (Северо-Крымский) канал поставлял много воды, а до потребителя доходило существенно меньше, часть заведомо оставалась там, она где-то копилась, - отмечает эксперт.

Запасы питьевой воды есть и под Азовским морем, но ее качество нужно правильно разведать и изучить перед тем, как использовать. По информации главы Крыма Сергея Аксенова, запасы под морем действительно есть, но, скорее всего, они будут требовать дополнительной очистки из-за высокой минерализации.

- Минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два - это нереально, - отмечает Аксенов.

В этом случае придется поставить крест на проект и вернуться к идее об опреснительных установках в Сакском районе и в Ялте.

Напомним, крымская столица и близлежащие населенные пункты перешли на почасовые графики в конце августа из-за критического обмеления крымских водохранилищ. На решение проблем с водоснабжением в Крым направили около 48 миллиардов рублей. На эти деньги должен быть выполнен комплексный план для полного обеспечения дополнительной подачи воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки.

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