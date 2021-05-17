Аксенов заявил, что Крым прошел острую фазу вододефицита

Для того, чтобы покрыть все потребности населения полуострова, в Крыму появятся еще два новых водохранилища Фото: "КП" Архив

После затяжного вододефицита Крым преодолел острую фазу дефицита воды, заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире канала «Миллет».

Единственным открытым вопросом на полуострове все еще остается водоснабжение в Алуште. Для того, чтобы покрыть все потребности населения полуострова, в Крыму появятся еще два новых водохранилища. Одно будет функционировать для жителей крымской столицы, а второе – для Алушты, где все еще действует режим подачи воды – два часа утром и три вечером.

Еще в конце прошлого года Аксенов заявлял, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, нет, поэтому на полуострове начали строить опреснитель морской воды.

- В Ялте мы полностью просмотрели и подготовили место для строительства опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что у нас эта острая фаза, она нас минует, и Крым будет обеспечен водой в полном объеме, - отметил Аксенов

Напомним, Симферополь и близлежащие населенные пункты города перешли на почасовые графики в конце августа из-за критического обмеления крымских водохранилищ. Сразу после крымской столицы на почасовую подачу перешли Бахчисарайский район, Ялта и Алушта, а в ноябре воду ограничил и в Евпатории.

Уже весной 2021 года часы подачи водоснабжения в выходные и праздничные дни хотели полностью изменить. Планировалось, что воду будут включать в 8.00, а не в 6.00 как в будние. А отключать в 11.00. Вечером остались бы все те же три часа - с 18.00 и до 21.00.

Заметим, в середине февраля крымские власти обещали полностью избавиться от ограничений в подаче воды к концу лета. Тогда председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что острая фаза вододефицита уже пройдена.

На решение проблем с водоснабжением в Крым в 2020 году направили около 48 миллиардов рублей. На эти деньги должен быть выполнен комплексный план для полного обеспечения дополнительной подачи воды в объеме около 310 тысяч кубометров в сутки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сливайте воду: Крым одержал победу в борьбе с засухой

Симферополь и Ялта идут стабильно в графике, Алуште протянут временный водовод (подробнее)

Марат Хуснуллин: На ближайшие годы Крым водой обеспечен

Дополнительные источники нужны для перспективного развития (подробнее)