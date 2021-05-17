Сливайте воду: Крым одержал победу в борьбе с засухой

Один из главных водосборников Крыма - гора Чатыр-Даг Фото: Анна КИРИЕНКО

Ситуация с водоснабжением Крыма стабилизировалась, и в летний период регион не будет испытывать вододефицит. Некоторое напряжение остается в Большой Алуште, которая получает воду два часа утром и три часа вечером. Но и это решаемо за счет прокладки 6-километрового водовода от источника в районе Международного детского центра «Артек» к сетям в Партените, чтобы ежесуточно город получал по 5 тысяч кубов воды дополнительно.

- В целом ситуация с водообеспечением остается управляемой, кроме Алушты. Здесь мы с этой недели продолжим выполнять комплекс мероприятий, который позволит нам дополнительно подать в Алушту из Ялтинского региона, - сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Максим Новик. - Принято решение о прекращении наших брифингов, при этом все «горячие линии» и социальные сети будут работать в прежнем режиме.

СИДИМ НА СКВАЖИНЕ

В сезон активного водопотребления Симферополь входит с графиком подачи с 6 утра и до полуночи. Город и пригород потребляет по 130 тысяч кубометров воды в сутки. Из них до 95 тысяч кубометров воды поступает из артезианских источников с западного направления - Вилинского и Ивановского водозаборов. Остальное поднимают из трех водохранилищ - Симферопольского, Партизанского и Аянского, где накоплено 11 миллионов кубов воды. Притоки за неделю составили 278 тысяч кубов, против 1,2 миллиона к концу апреля. Расход воды, напротив, вырос до 378 тысяч.

- Подъем из артезианских источников увеличиваем, уменьшаем подачу воды из водохранилищ поверхностного стока, - заверил Новик.

ЯЛТА С ЗАПАСОМ

Ялта продолжает использовать воду горных источников, пока они не «уснули» на период летней жары. В среднем около 35 тысяч кубометров дают Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровский водопад. В будущем эту воду тоже будут накапливать, а не сливать в море.

Объемы строительства водозаборов оценены в 700 миллионов рублей. Пока же регион запасся 15 миллионами кубометров воды на курортный сезон, и с 1 июля по 1 октября вода будет подаваться в сеть круглосуточно. Сейчас соблюдается график с 6 утра и до полуночи.

АЛУШТЕ ТРУБА

На графике подачи воды с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечером продолжает сидеть Алушта. В главном водохранилище региона - Изобильненском - увеличить запасы не удается. Их поддерживают на уровне 2,5 миллиона кубов за счет использования альтернативных источников.

- Те, кто с волнением и переживанием следит за состоянием водоснабжения, могу сказать, что идет значительная экономия, - говорить глава администрации Алушты Галина Огнева. - Нам помогает водопад Джур-Джур, и из водохранилищ мы берем воды намного меньше.

В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: за неделю притоки в Изобильненское водохранилище составили 53 тысячи кубометров, расход - 25 тысяч. Две трети воды поступает в городскую сеть из горных источников и каптажей. В летние месяцы регион расходует до 35 тысяч кубов ежесуточно, и, чтобы покрыть дефицит, в городскую сеть будет поступать вода из источника над «Артеком». Административно это уже территория Ялты, но водой в Крыму было принято делиться еще с древних времен. Не даром обеспеченные граждане верхом демонстрации своего богатства считали обустройство общественных фонтанов - каптажей для свободного пользования пресной водой.

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