Марат Хуснуллин: На ближайшие годы Крым водой обеспечен

В Крыму Марат Хуснуллин побывал на Бештерек-Зуйском водозаборе. Фото: пресс-служба главы РК

Проблема водоснабжения Крыма решена на ближайшие несколько лет. Поиск дополнительных источников необходим для перспективного развития региона.

- Мы считаем, что те объемы работ, которые выполняются, на этот год и ближайшие годы проблему снимут. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории, - отметил по итогам визита в Крым вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. - Выполняемые мероприятия задачу решают, но на перспективу мы отрабатываем несколько вариантов: бурение на дне Азовского моря, где мы ищем воду и возможность ее подачи; смотрим дополнительные водозаборы; держим в плане опреснительные установки, если будет не хватать воды.

По словам вице-премьера, окончательное решение по строительству опреснителей морской воды не принято. В первую очередь необходимо снизить потери в сетях и наладить учет потребления воды.

- Надо прямо сказать, что последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%, они дырявые. Если мы их максимально быстро сможем заменить и починить, уже часть проблем с водой будет решена, - уверен Хуснуллин.

Он назвал «не соответствующими действительности» сообщения о поставке в Крым европейского оборудования в обход санкций. Все оборудование, которое применяется для добычи воды из-под земли, не несет рисков в срыве работ.

Тем не менее, есть отставание от сроков выхода на полную мощность Бештерек-Зуйского водозабора, по которому в столичный регион должно поступать свыше 20 тысяч кубометров воды в сутки. Первые две скважины торжественно запустили 18 марта в годовщину воссоединения Крыма с Россией. В ФЦП развития Крыма на прокладку магистрали и обустройство скважин было предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей, строительство планировали завершить к 2025 году.

- Есть срыв в запуске, причины субъективные и объективные, - подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. - Но, тем не менее, после запуска этого водозабора обеспечение водой Симферополя будет круглосуточно даже без поверхностных источников.

По оценке главы региона, ситуация с водоснабжением Крыма в целом стабилизировалась. Вода в Симферополе и пригороде подается с 6.00 до 24.00, а с 1 мая возобновлено централизованное горячее водоснабжение. Такая же ситуация в Ялте: график подачи с 6.00 до 24.00 до 1 июля, с 1 июля до 1 октября - постоянное водоснабжение.

- В дальнейшем будем реализовывать ряд мероприятий по переброске воды из водопадов в Загорское и Счастливенское водохранилища, на что потребуется около 700 миллионов рублей, - уточнил Аксенов. - Плюс по Алуште ряд мероприятий - город в самой худшей ситуации гарантировано будет в графике, но будет с водой два часа утром и три вечером.

Санаторно-курортный сектор к активному туристическому сезону должен был установить накопительные емкости, чтобы отдыхающие не ощутили дискомфорта от отдыха в Крыму. Круглосуточная подача воды в гостиницы будет достигнута не за счет обеспечения жилого сектора, а исключительно благодаря заботе о гостях и своей репутации руководителей объектов размещения.

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