У 17 крымчан изъяли автомобили из-за долгов за штрафы

В ходе проведения мероприятия было задействовано 16 экипажей дорожно-постовой службы. Фото: пресс-служба МВД по РК

Сегодня в Симферополе сотрудники Госавтоинспекции РК совместно со службой судебных приставов вычисляли водителей, имеющих задолженности по административным штрафам в области безопасности дорожного движения. В результате мероприятий у 17 нарушителей ПДД в Крыму изъяли автомобили, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Общая задолженность по штрафам составила 781 тысячу рублей. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с судебными приставами изъяли у должников 19 автомобилей.

Ранее сообщалось,что в Симферополе выписали штрафы на полмиллиона рублей. Всего выявлено 117 нарушений.

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