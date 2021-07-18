Масочный режим никто не отменял: полиция проводит рейд по маршруткам Симферополя

Власти Крыма напомнили местным жителям о том, что в регионе сложная эпидемиологическая обстановка Фото: Архив "КП"

В Симферополе сотрудники полиции и администрации города проверяют соблюдение масочного режима пассажирами в общественном транспорте.

Мероприятия проводятся, чтобы не допустить резкого всплеска заболеваемости ковидом, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в Крыму усугубляется. Туристический поток в регион продолжает расти. Власти стараются ускорить вакцинацию населения и добиться соблюдения противоковидных мер.

Ранее сообщалось, что суточный прирост заболевших 18 июля в Крыму побил новый рекорд: плюс 409 новых инфицированных за 24 часа.

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