Несколько улиц Симферополя 18 июля остались без воды

Воды не будет до конца суток Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Симферополя сегодня в кранах нет воды из-за повреждения на сетях холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Краны будут оставаться сухими до 00.00 на улице Беспалова, улице Первомайской, на проспекте Академика Вернадского, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранее сообщалось, что в Крыму 18 июля будет сухо и тепло до +36. На полуострове актуально штормовое предупреждение.

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