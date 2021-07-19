В Крыму цветут кувшинки и магнолии: 5 июльских фото Никитского сада

Фото: Екатерина Дмитриева/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Ботанический сад на Южном берегу Крыма радует и удивляет круглый год, здесь всегда что-нибудь, да цветет и благоухает. Год начинают подснежники, и пошло-поехало, начиная от масштабного Парада тюльпанов, до раскрывшегося бутона редкого растения.

Полюбоваться красотой, ощутить атмосферу праздника цветов в июле позволяют фотографии от талантливых мастеров.

- Цветок на воде, на который можно смотреть бесконечно! – такие эмоции вызывает кувшинка, или как ее еще называют люди с тонким духовным миром - водяная фея.

Магнолия. Фото: Андрей Гриценко/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Великолепная магнолия, а это реликтовое растение появилось на земле еще до Ледникового периода, привлекает к себе внимание бутонами кремовых соцветья, фарфоровыми лепестками. Фотограф-романтик даже рассмотрел солнечное сердечко на цветке магнолии. Удивительный кадр!

Лилейник. Фото: Анна Шепет /Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Нельзя пройти мимо лилейников/

Лилия. Фото: Лидия Богданова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Манят к себе и лилии, литературный образ которых наполнен некой мистикой.

Розы. Фото: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Капризная роза, тоже требует свою долю восхищения и красивых слов, наполненных нежностью и любовью.

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