Правоохранители закрыли нелегальный ломбард в Симферополе

Стражи порядка пресекли незаконную деятельность предпринимателя Фото: Архив "КП"

В Симферополе стражи порядка закрыли незаконный ломбард, который местный предприниматель открыл под видом комиссионного магазина, сообщили в республиканской прокуратуре. В организации нелегально предоставляли займы под залог имущества.

- Ранее предприниматель уже привлекался к уголовной ответственности. Ему пришлось заплатить штраф по той же статье административного кодекса – предоставление потребительских займов предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, – говорится в сообщении.

Нарушитель предстанет перед судом за незаконную деятельность.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух крымчан за кражу банковских карт. Злоумышленники могут сесть в тюрьму на 6 лет.

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