В Крыму парень украл из магазина 40 тысяч рублей вместе с кассой

Стражи порядка оперативно вычислили нарушителя Фото: Архив "КП"

В полицию обратился владелец продуктового магазина в Бахчисарайском районе и пожаловался на кражу денег, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Стражи порядка задержали по 18-летнего парня, который сразу признался в содеянном. Нарушитель рассказал, что мысль обогатиться у него возникла, когда он проходил мимо магазина, куда он проник, взломав окно. Деньги решил вынести вместе с кассовым аппаратом.

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек может отправиться в тюрьму на пять лет.

Ранее сообщалось, что правоохранители закрыли нелегальный ломбард в Симферополе. Нарушитель привлечен к ответственности.

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