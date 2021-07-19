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Происшествия19 июля 2021 12:51

Под Судаком турист разбился насмерть, упав с 12-метровой высоты

Тело передали стражам порядка
Елизавета КВАЧКОВА
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Тело погибшего передано в правоохранительные органы. Фото: ГУ МЧС по РК

Тело погибшего передано в правоохранительные органы. Фото: ГУ МЧС по РК

В ущелье Шайтан-Дере под Судаком мужчина упал с высоты 12 метров, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. Уточняется, что он скончался на месте.

Пострадавшего обнаружили без признаков жизни в районе Чертового пальца горы Сокол. С помощью спецоборудования его спустили к подножью горы Сокол и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе загорелся гараж на улице Тарабукина. Пострадавших нет.

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