В Симферополе бизнесмен пытался дать сотруднику ФСИН взятку в 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации Фото: Архив "КП"

Директор крымской коммерческой фирмы попытался дать крупную взятку сотруднику УФСИН Крыма, сообщила официальный представитель СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Между ФСФИН и фирмой был заключен контракт. Последняя поставила ведомству оборудование с нарушениями.

- Находясь в автомобиле по улице Набережная города Симферополя, директор фирмы передал сотруднику УФСИН часть взятки за бездействие с его стороны, а именно - за утрату части материалов проверки, прекращение ее проведения и не направление документов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, – говорится в сообщении.

Сотрудник УФСИН отказался от денег и действовал в соответствии с законом. Злоумышленника задержали, он признал свою вину. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что из открытого окна машины в Севастополе вор вытащил 80 тысяч рубелей. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

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