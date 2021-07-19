В Симферополе бизнесмен пытался дать сотруднику ФСИН взятку в 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации
Фото: Архив "КП"
Директор крымской коммерческой фирмы попытался дать крупную взятку сотруднику УФСИН Крыма, сообщила официальный представитель СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
Между ФСФИН и фирмой был заключен контракт. Последняя поставила ведомству оборудование с нарушениями.
- Находясь в автомобиле по улице Набережная города Симферополя, директор фирмы передал сотруднику УФСИН часть взятки за бездействие с его стороны, а именно - за утрату части материалов проверки, прекращение ее проведения и не направление документов в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, – говорится в сообщении.
Сотрудник УФСИН отказался от денег и действовал в соответствии с законом. Злоумышленника задержали, он признал свою вину. Расследование дела продолжается.
Ранее сообщалось, что из открытого окна машины в Севастополе вор вытащил 80 тысяч рубелей. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.
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