Министр экологии и природных ресурсов Крыма написал заявление об увольнении

Заявление на увольнение было написано по собственному желанию. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте
Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Павлович Нараев сегодня написал заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что начальника департамента городского хозяйства в Симферополе уволили из-за неэффективной работы подразделения.
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