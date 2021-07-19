Министр экологии и природных ресурсов Крыма написал заявление об увольнении

Заявление на увольнение было написано по собственному желанию. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте

Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Павлович Нараев сегодня написал заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, Геннадий Павлович написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что начальника департамента городского хозяйства в Симферополе уволили из-за неэффективной работы подразделения.

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