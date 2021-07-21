В Крыму дельфины трогательно прощались с малюткой

Афалины поднимали тело детеныша, чтобы он мог дышать. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/Vk

Дельфинов принято считать умные существами, которые, как и люди испытывают чувства и эмоции.

Ученые приняли участие в рейде пограничников. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Подтверждение тому в очередной раз предоставили сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море», которые участвовали в рейде Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

- Было встречено тело детеныша афалины, которого поднимали к поверхности и периодически уносили под воду два взрослых дельфина, - сообщили исследователи.

Млекопитающие видимо так выражали чувства к мертвому малышу. Они не хотели принять смерть, и давали возможность дышать малышу, чтобы он ожил.

Это не первый случай трогательного прощания, устроенного китообразными у берегов Крыма. Очевидцы в день рейда сообщили о таком необычном поведение афалин очевидцами в акватории Алушты.

- Выяснить причины гибели детенышей невозможно, так как взрослые особи уносили их под воду при приближении людей, - рассказали в Центре, отметив, что целом выживаемость детенышей афалин у первородящих самок, низка.

Пару лет тому назад было снято видео, как мама-дельфин горюет по погибшему малышу. Афалина выталкивала тело своего детеныша на поверхность.

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