Крымчанин может сесть в тюрьму на 5 лет за кражу кофейного аппарата

Нарушителя оперативно вычислили, ему грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

К стражам порядка обратился предприниматель из Симферополя. Он пожаловался на то, что неизвестный ночью вскрыл роллет его торгового центра и вынес кофейный аппарат стоимостью более 150 тысяч рублей.

Как пишет КИА, полицейские оперативно вычислили нарушителя. Им оказался 32-летний житель одного из сел Симферопольского района. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что продал похищенный автомат за 80 тысяч рублей через сайт объявлений.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может отправиться в тюрьму на 5 лет.

Ранее сообщалось, что мошенники за три дня выманили из кошельков крымчан 1,3 миллиона рублей. Преступники освоили мессенджеры и доски объявлений.

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