В Бахчисарайском районе машина загорелась на ходу

Сотрудникам МЧС потребовалось 20 минут, чтобы потушить пламя. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

На трассе Бахчисарай-Соколиное произошла авария. Водитель легкового автомобиля Daewoo слетел с проезжей части на обочину, после чего машина загорелась, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Ситуацию усугубило то, что пламя перекинулось на сухую траву. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели и сотрудники ГИБДД.

- Сотрудники пожарной охраны оперативно провели боевое развертывание и подали генератор пены. В течение 20 минут возгорание было успешно локализовано и устранено. Его площадь составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью в Феодосии горела квартира в пятиэтажке на Старшинова. Спасатели эвакуировали 16 человек.

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