Глава Керчи ушел в отставку по собственному желанию

Фото: Сергей Бороздин / Вконтакте

Сегодня утром, 22 июля, состоялась встреча главы Крыма Сергея Аксенова и главы администрации города Керчи Сергея Вадимовича Бороздина, по итогам которой Сергей Бороздин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- В Керчи находится председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк. Будет определен исполняющий обязанности главы администрации. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города, – сообщил Аксенов.

Напомним, что ранее по результатам деловых бесед с Сергеем Аксеновым министр топлива и энергетики РК Евгений Рукавишников и министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев тоже написали заявления об увольнении по собственному желанию.

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