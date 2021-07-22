Мэр Ялты попросила руководство ФМБА увеличить количество коек в ковидных госпиталях города

На Крымском полуострове последний месяц наблюдается высокий рост заболеваемости COVID-19Фото: Янина Павленко / Вконтакте

Мэр Ялты Янина Павленко адресовала главе ФМБА Веронике Скворцовой письмо с просьбой увеличить коечный фонд для больных коронавирусом в городе, а также направить дополнительные силы медиков.

По ее словам, в регионе растет число больных средней и тяжелой степени тяжести. Новые места в местных госпиталях – необходимость. Она добавила, что ее просьба уже в работе, власти Ялты держат связь с ФМБА. Кроме того, на совещании с главой республики РК Сергеем Аксеновым этот вопрос также подробно обсудили.

Ранее сообщалось, что за неделю в Крыму прививку от коронавируса сделали почти 42 тысячи человек. Показатели вакцинации падают.

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