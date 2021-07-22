В Симферополе начали убирать провода с фасадов домов

Рабочие приводят в порядок "скопище" проводов, которые портят внешний вид строений. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе начали приводить в порядок слаботочные сети интернет провайдеров.

Как пишет КИА, сотрудники управляющей компании МУП «Киевский Жилсервис» Бела Куна, дом 31 и Лизы Чайкиной, дом 7 выполнили демонтаж немаркированных сетей с фасадного газопровода. Также работы по наведению порядка в слаботочных немаркированных сетях закончили и на проспекте Победы, 60 и 62.

- Работы будут проводиться на плановой основе по всем домам, которые находятся в обслуживании муниципальной управляющей компании, – цитирует СМИ директора МУП «Киевский Жилсервис» Михаила Розума.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 20 провайдеров упорядочат кабели интернета в многоквартирных домах. Работы начали проводить в 28 многоэтажках.

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