Крым потерял 1,4 триллиона рублей в результате водной блокады

Водная блокада, по оценке Генпрокуратуры, представляет собой «широкомасштабное нарушение прав» человека Фото: Анна КИРИЕНКО

После перекрытия властями Украины Северо-Крымского канала, Крым понес ущерб в размере 1,4 триллиона рублей, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, что ранее власти Москвы адресовали первую в истории страны межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Власти России убеждены, что Украина должна понести ответственность за нарушение Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.

- По оценкам рабочей группы Госсовета РК, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала, составляет 819,52 млрд рублей, – говорится в сообщении.

Самый большой урон был нанесен санаторно-курортной и туристической сфере РК – 586,5 миллиардов рублей. Сфера коммунального хозяйства полуострова потеряла 420 миллиардов рублей, отрасль «Водное хозяйство» – 104,58 миллиардов рублей, отрасль «Сельское хозяйство и рыболовство» – 277,6 миллиардов рублей, «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» и «Лесное хозяйство» потеряли 17,34 миллиарда рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50