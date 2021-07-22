Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину за водную блокаду Крыма

По мнению президента Украины, семь лет назад Россия устроила «фейковый» референдум в Крыму. Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Впервые Россия обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на Украину по событиям с 2014 года. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, жалоба относится к событиям, которые повлекли насильственную смену власти на Украине в феврале 2014 года.

Среди прочего в поданной жалобе власти России просят ЕСПЧ обязать Украину незамедлительно прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым, снять ограничения прав национальных и языковых меньшинств, отменить запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, а также вернуть гражданам доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Напомним, что в 2014 в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого большая часть местных жителей высказалась за вхождение в состав РФ. Однако Украина, США и ряд европейских стран не признали российский статус полуострова. Крым подвергся ряду санкций, в частности, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал регион пресной водой. Водная блокада привела к дефициту воды на полуострове. Регион понес большие убытки: часть сельскохозяйственных предприятий были вынуждены закрыться, местные водохранилища постоянно пересыхают.

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