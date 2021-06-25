Делегаты из Болгарии признали Крым законной частью России

Делегаты прибыли в Крым с официальным визитом. Фото: Архив "КП"

В Крыму проходит Международный форум болгарской культуры «Розафест». В рамках события крымские города Судак и Саки подписали соглашения о побратимских связях с болгарскими Первомай и Садово.

Во время визита на полуостров члены делегации из Болгарии выразили уверенность в том, что Крым является законной частью России, поскольку референдум 2014- го года был легитимным. Также члены делегации назвали санкции Запада несостоятельными и отметили, что, несмотря на давление, республика продолжает динамично развиваться.

- Санкции Запада считаю несостоятельными, приезжаю в Крым уже в десятый раз и наблюдаю, что Крым не просто приспособился к условиям, а динамично развивается и на улицах вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем. Это политики не признают Крым как часть РФ, а мы - народные дипломаты, признаем и каждый наш приезд способствует тому, что в Болгарии начинают понимать ситуацию, не искажая факты, - заявил глава болгарской делегации, посещающей Крым, Пламен Милетков.

Отметим, что делегация прибыла в Крым с официальным визитом на Форум болгарской культуры «Розафест», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов и под патронатом Главы Крыма Сергея Аксенова.

Официальную делегацию Республики Болгарии представляли мэр города Садово Здравком Димитър, мэр города Калофер Стоянов Румен и заместитель мэра города Первомай Радослава Спасова.

Крымские города Судак и Саки подписали соглашения о побратимских связях с болгарскими Первомай и Садово.

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