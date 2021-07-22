МЧС: 22 июля в Крыму ожидается сильный ливень

Аномальную жару в регионе сменил грозовой циклон Фото: Архив "КП"

В Крыму действует штормовое предупреждение: в ближайшее время ожидаются ливни, грозы и град, сообщили в ГУ МЧС по РК со ссылкой на региональный гидрометцентр. Не исключена угроза подтопления некоторых территорий.

- В ближайшие два-три часа и до конца суток 22 июля в Симферополе ожидается ливень, гроза, град, шквал 20-25 метров в секунду, – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям полуострова воздержаться от походов в лес, море и горы на время непогоды.

Ранее сообщалось, что в Крыму 22 июля ожидаются дожди, грозы и тепло до +27. На полуострове становится прохладнее.

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