В Крыму задержали парня, бравшего деньги за парковку на Ай-Петри

Нарушитель не стал отрицать своей вины Фото: Архив "КП"

В Ялте стражам порядка поступило сообщение о том, что возле смотровой площадки на Ай-Петри неизвестный берет деньги за парковку автомобилей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Нарушителем оказался 23-летний местный житель. Парень признал свою вину, пояснив, что брал деньги с граждан за парковку на стоянке по своей инициативе.

Против него возбуждено административное дело по статье о мелком хищении чужого имущества путем кражи или мошенничества.

Ранее сообщалось, что мошенница продала за 4 миллиона рублей арестованную недвижимость в Крыму. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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