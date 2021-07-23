В Симферополе отремонтировали ливневую канализацию на шести улицах

Ливневую канализацию в городе чистят ежедневно. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Сотрудники МБУ «Город» за прошедшую неделю отремонтировали решетки ливневой канализации на улицах Космическая, Караимская, 60 лет Октября, Батурина, Залесская и Марсовом переулке в Симферополе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В ходе работ также очистили 35 метров погонных сетей и осмотрели выход коллектора.

Ранее сообщалось,что на улице Маршала Жукова в Симферополе завершается ремонт лестниц. Объекты должны сдать в конце этого месяца.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50