Крымчанин выступит на летних Олимпийских играх в Токио

Этого события ждали миллионы болельщиков и тысячи спортсменов

Сегодня, 23 июля, стартовали летние Олимпийские игры в Токио, на которых Крым представит житель Симферополя Глеб Бакши, сообщили в Центре управления регионом РК.

Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по боксу (2019) среди любителей выйдет на ринг 29 июля. Соревноваться симферополец будет в самой сложной весовой категории – до 75 килограмм.

Ранее сообщалось, что боксер из Симферополя выиграл путевку на Олимпиаду в Токио. Он завоевал олимпийскую лицензию, одержав победу над белорусским спортсменом.

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