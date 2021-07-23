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Общество23 июля 2021 13:40

Убийце пятилетней Даши Пилипенко отменили пожизненный срок в колонии

Мужчине назначили новое наказание в виде 19,5 года лишения свободы
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Девочке было пять лет, когда ее убил отчим

Девочке было пять лет, когда ее убил отчим

Крымчанину, который убил свою падчерицу, решили смягчить приговор. По решению третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи Александра Пилипенко заменили пожизненное заключение на 19,5 года колонии строгого режима.

Еще в апреле 2021 года Верховный суд республики назначил виновному наказание в виде пожизненного заключения гражданина Украины, который убил свою приемную дочь в ноябре позапрошлого года. Мужчина утопил малышку в ванной, а потом закопал тело ребенка недалеко от дома. После этого он забрал документы детей из детского сада и хотел выехать с младшим сыном на территорию Украины, но на границе мужчину не пропустили. По возвращении домой он решил рассказать полиции, что девочка пропала.

- Судебная коллегия признала смягчающим наказание Пилипенко А. А. обстоятельством - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что повлекло смягчение наказания до 19 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда, отметив, что решение вступило в законную силу.

Сам Пилипенко в совершении убийства признался, а позже дал подробные показания, а во время проверки показал место сокрытия трупа.

Напомним, трагедия произошла 12 ноября 2019 года. Тогда отчим избил пятилетнюю дочку, бил ее по голове и по ногам. После он утопил ребенка в ванной. Затем закопал тело недалеко от участка. Поиски девочки начались в позапрошлом году. Их вели волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов, но тело ребенка обнаружили только спустя три года.

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