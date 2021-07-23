Убийце пятилетней Даши Пилипенко отменили пожизненный срок в колонии

Девочке было пять лет, когда ее убил отчим

Крымчанину, который убил свою падчерицу, решили смягчить приговор. По решению третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи Александра Пилипенко заменили пожизненное заключение на 19,5 года колонии строгого режима.

Еще в апреле 2021 года Верховный суд республики назначил виновному наказание в виде пожизненного заключения гражданина Украины, который убил свою приемную дочь в ноябре позапрошлого года. Мужчина утопил малышку в ванной, а потом закопал тело ребенка недалеко от дома. После этого он забрал документы детей из детского сада и хотел выехать с младшим сыном на территорию Украины, но на границе мужчину не пропустили. По возвращении домой он решил рассказать полиции, что девочка пропала.

- Судебная коллегия признала смягчающим наказание Пилипенко А. А. обстоятельством - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что повлекло смягчение наказания до 19 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда, отметив, что решение вступило в законную силу.

Сам Пилипенко в совершении убийства признался, а позже дал подробные показания, а во время проверки показал место сокрытия трупа.

Напомним, трагедия произошла 12 ноября 2019 года. Тогда отчим избил пятилетнюю дочку, бил ее по голове и по ногам. После он утопил ребенка в ванной. Затем закопал тело недалеко от участка. Поиски девочки начались в позапрошлом году. Их вели волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов, но тело ребенка обнаружили только спустя три года.

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