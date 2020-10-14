Она могла все рассказать маме: Озвучены подробности убийства пятилетней Даши из крымского села

Дашу убили в отместку ее матери. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Почти год понадобился крымским следователям, чтобы поставить точку в ужасном убийстве пятилетней Даши Пилипенко из села Кропоткино Раздольненского района. Следствие кончено, перед судом предстанет отчим девочки, 44-летний гражданин Украины. Год назад мужчина убил свою падчерицу и закопал ее тело в куче навоза неподалеку от дома.

13 ноября прошлого года житель села Кропоткино пришел в местное отделение полиции с заявлением об исчезновении падчерицы. Александр рассказал, что вместе со своим младшим сыном уехал на машине по делам, а когда вернулся не смог нейти маленькую Дашу. Девочку, по словам мужчины, он оставил смотреть телевизор.

С того дня сотни волонтеров, сотрудники МЧС и полиция пять дней искали Дашу Пилипенко. На территории села развернули оперативный штаб, где постоянно находился и сам отчим. В какой-то момент полицейские стали замечать, что Александр путается в своих показаниях. Когда на мужчину надавили как следует, он во всем сознался.

Трагедия произошла в крымском селе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Выяснилось, что 12 ноября 2019 года он задушил и утопил маленькую Дашу в ванной. Вспышка ярости одолела взрослого мужчину после очередного разговора с женой, которая работала и жила в Китае. Сам Александр не мог найти работу, поэтому и сидел с детьми дома. Супруга - 23-летняя Катя - готовилась подавать на развод. Убив ее дочку, мужчина отомстил благоверной.

Придя в себя, Александр завернул тело малютки в одеяло и положил на заднее сиденье своего внедорожника. На переднее пассажирское усадил младшенького сына и поехал искать место, где можно спрятать труп. Тело Даши отчим закопал в куче навоза и земли около русла пересохшего канала.

Когда мужчина замел следы, он решил покинуть территорию Крыма и отправился к границе с Украиной. Однако выехать не получилось. Пограничников смутил тот факт, что Александр едет с одним из двух детей. Выпускать его за пределы страны они не стали. Тогда он и решил повести следствие по ложному пути и заявить об исчезновении Даши. Не вышло.

- Отчим избил купающуюся в ванной девочку и, подавив тем самым волю к сопротивлению, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Чтобы скрыть совершенное преступление, поскольку девочка в силу возраста могла рассказать о случившемся, отчим утопил ее в ванной, - рапортуют в Следкоме Крыма.

В этом доме жила семья Кати и Александра.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по пункту «б» части 4 статьи 132 (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия, использованием беспомощного состояния лица, не достигшего 14-летнего возраста); пунктам «в», «к» части 2 статьи 105 (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера) УК РФ.

Хоронили Дашу всем селом. Ее молодая мать прилетела из Китая и придала тело дочери земле в селе, где вместе с Александром они снимали дом и воспитывали двоих детей.

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