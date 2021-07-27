С начала 2021 года в Крыму значительно подорожали некоторые продукты

В этом году в Крыму сильно подорожали овощи Фото: Архив "КП"

Стоимость на отдельные продукты в Крыму с начала этого года выросла в разы. Так, цена на картофель увеличилась более чем на 50%, на морковь – в три раза, на свеклу – в пять по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила председатель комитета Госсовета региона по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства Оксана Доброрез. По ее словам, рост цен носит сезонный характер.

- С предпринимателями будут заключены соответствующие меморандумы, также минимум в два раза расширятся площади продовольственных ярмарок, а взаимодействие сельхозпроизводителей с торговыми сетями намерены организовать напрямую, – сообщила Доброрез.

Она добавила, что результаты таких мер можно будет увидеть в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что вдоль «Тавриды» в Крыму будут открыты ярмарочные площадки. Предприятия смогут продавать товар прямо с полей.

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