Вылет пассажирского самолета из Крыма задержали на 15 часов

Лайнер должен был вылететь еще во вторник в 18.10 Фото: Архив "КП"

Вылет самолета авиакомпании «Якутия», которые накануне совершил посадку в Симферополе, задержали на 15 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Лайнер должен был вылететь еще во вторник в 18.10, но самолет задерживается до 10.00 среды.

Напомним, в аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing, который летел из Якутии в Крым. на борту самолета находились коло 165 пассажиров. Никто из них не пострадал. Во время полета у самолета возникла вибрация в одном из двигателей.

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