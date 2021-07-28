Судак, Феодосия и Ялта лидируют в распространении коронавируса

Курортные города Крыма лидируют по заболеваемости коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ялта, Советский район, Феодосия и Судак показывают высокие темпы распространения коронавируса. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

- Это те административный территории, где значительно превышены общекрымские показатели, и динамика свидетельствует об интенсивном развитии процесса, - отметила она.

Уровень заболеваемости в Судаке выше среднероссийского и даже выше, чем показатели в Москве. Среднесуточный показатель в Крыму составляет 20,3 случаев на 100 тысяч населения.

За истекшие сутки на территории Крыма зарегистрировано 379 случаев новой коронавирусной инфекции.

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