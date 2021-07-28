Как проходит финишный этап реконструкции караимской кенассы в Симферополе

Стоимость всех работ на объекте оценивается в 115 миллионов рублей

Реконструкция караимской кенассы в Симферополе, которая началась в 2016 году, завершена на 80%.

Напомним, что строительные работы на объекте планируют закончить в ноябре 2021 года. Торжественная презентация обновленного здания запланирована на май следующего года. Возможно, что открытие совместят с традиционными праздниками караимского народа.

Реконструкция здания началась в 2016 году

- Стоимость третьего этапа работ составляет 84,3 миллиона рублей. Сейчас изготавливается деревянная люстра, арка и изделия по благоустройству, – отметил заместитель генерального директора подрядной организации «Научно-реставрационный центр» Максим Бакута.

Председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым» Наталья Кропотова рассказала, что на первом этаже будет располагаться общий молитвенный зал для мужчин, второй этаж предназначен для женщин, также будет помещение для детей.

Торжественное открытие обновленного здания совместят с праздниками караимского народа

- На цокольном этаже кенассы будет открыт музей памяти Тамары Ормели. Тамара Ормели – известная караимка, которая собирала артефакты, связанные с религией, историей, культурой и бытом крымских караимов. Музей будет постоянно открыт для посетителей, – отметила Кропотова.

Сейчас рабочие занимаются внутренними элементами благоустройства

Она также добавила, что создание на территории кенассы Центра религии и культуры крымских караимов сделает это место привлекательным для туристов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50