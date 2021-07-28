В Керчи в пятницу назначат врио главы администрации

30 июля в Керчи назначат врио главы администрации Фото: Архив "КП"

В Керчи в пятницу состоится сессия городского совета по назначению врио главы администрации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В пятницу на сессии городского совета Керчи должен быть назначен врио главы администрации, - отметил он. - Вычистить город-герой, где ситуация с мусором одна из самых тяжелых среди всех муниципальных образований, вывезти все навалы и все разобрать.

Из республиканского бюджета на расчистку русла реки Мелек-Чесме городу предоставят 31 миллион рублей.

Напомним, главы администрации Керчи Сергей Бороздин 22 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50