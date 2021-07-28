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Политика28 июля 2021 14:26

В Керчи в пятницу назначат врио главы администрации

Задача — вычистить город от мусора
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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30 июля в Керчи назначат врио главы администрации

30 июля в Керчи назначат врио главы администрации

Фото: Архив "КП"

В Керчи в пятницу состоится сессия городского совета по назначению врио главы администрации. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В пятницу на сессии городского совета Керчи должен быть назначен врио главы администрации, - отметил он. - Вычистить город-герой, где ситуация с мусором одна из самых тяжелых среди всех муниципальных образований, вывезти все навалы и все разобрать.

Из республиканского бюджета на расчистку русла реки Мелек-Чесме городу предоставят 31 миллион рублей.

Напомним, главы администрации Керчи Сергей Бороздин 22 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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