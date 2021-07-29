В Симферополе 29 июля загорелся продуктовый магазин

В Симферополе 29 июля произошел пожар в продуктовом магазине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

В 6.38 утра спасателям поступило сообщение о том, что на улице 60 лет Октября горит одноэтажное отдельно стоящее здание (дом №8).

- На место происшествия было направлено два отделения третьей пожарно-спасательной части. Через час пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ликвидирован пожар на мусорном полигоне возле Евпатории. Власти продолжают следить за ситуацией.

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