Грузовой поезд в Симферопольском районе сбил мужчину

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются Фото: Архив "КП"

Под Севастополем в районе Ялтинского кольца прохожие обнаружили мужчину, которого сбил грузовой поезд, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Пострадавшим оказался 40-летний житель Севастополя. Его с тяжелейшими травмами головы, грудной клетки и травматической ампутацией стопы направили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку, материалы которой будут переданы в следственные органы для принятия решений.

Ранее сообщалось, что легковушка превратилась в груду металла после ДТП с поездом в Крыму. Водитель чудом выжил, его доставили в больницу.

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