Впервые в истории Крымской железной дороги машинистом стала женщина

Ранее женщины не работали в должности помощника машиниста на КЖД. Фото: пресс-служба ФГУП «КЖД»

Впервые к работе помощником машиниста на Крымской железной дороге приступила женщина, сообщили в пресс-службе КЖД. Новая сотрудница Елена Вишнякова приступила к своим обязанностям в июле этого года.

Ранее женщины не работали в этой должности, так как она была внесена в реестр минтруда России о вредных производствах, на которые запрещено привлекать женский труд. Однако с января этого года сложную профессию исключили из реестра, ведь современная техника значительно упрощает труд машиниста.

- В детстве дедушка часто брал меня с собой в кабину машиниста, я с интересом наблюдала за всем происходящим, ведь для ребенка это настоящее волшебство. Сейчас, конечно, работать на новых электропоездах очень интересно и удобно, – цитирует пресс-служба Вишнякову.

Сейчас локомотивная бригада новой работницы обслуживает пригородные поезда на участках от Севастополя до Соленого озера и Евпатории.

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