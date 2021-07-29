В Ялте открыли все пляжи для купания

Все пляжи в городе, который пострадал после наводнения, открыты Фото: Александра Тимощенко

В Ялте открыли последние три пляжа, на которых еще вчера нельзя было купаться, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Таким образом, в курортном городе теперь открыты все прибрежные зоны. Вода в акватории моря не представляет опасности для отдыхающих.

- Все ялтинские пляжи – от Фороса до Гурзуфа – открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН. Хорошего отдыха, друзья! – сообщила Павленко.

Ранее сообщалось, что Крым лидирует среди российских курортов по бронированию отелей на август. К середине июля туристический поток вырос на 40%.

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