В Каменке хотят построить несколько школ и детсадов

На реализацию задуманного плана по благоустройству требуется 5-6 лет

В микрорайоне Каменка Симферопольского района хотят построить несколько школ и детских садов, сообщил заместитель главы администрации города Алексей Захаров.

Напомним, ранее власти Крыма заявляли, что уже есть готовая концепция по благоустройству местности. Кроме того, у местных жителей будет возможность предложить свои варианты развития региона.

- Мы разработали концепцию развития жилого массива Каменка, в ней четыре этапа. Это и детские сады, школы, поликлиники, МФЦ. После этого будет разработана программа комплексного развития инфраструктуры, – сообщил Захаров.

По плану, который представили власти города, в Каменке планируют построить 4 детских сада и 3 школы. По словам замглавы администрации города, на реализацию первой очереди благоустройства требуется минимум 5-6 лет.

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