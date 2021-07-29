В аэропорту Симферополь отпраздновали 202-летие со дня рождения Ивана Айвазовского

Зрителями флешмоба стали гости и пассажиры воздушной гавани. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В Международном аэропорту Симферополь отпраздновали 202-летие со дня рождения великого художника-мариниста Ивана Айвазовского, сообщили в пресс-службе аэроузла. Организаторы устроили поэтический флешмоб на привокзальной площади. Пассажиры и посетители аэропорта стали свидетелями торжественного события.

- На привокзальной площади, которая на время стала театральной сценой, они продекламировали стихи из рок-оперы Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского «Юнона и Авось», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Гурзуфе можно полюбоваться атмосферными пейзажами. Крымский полуостров в любое время года выглядит восхитительно, а летом и вовсе дарит сказку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50