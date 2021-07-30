Качество воды со дна Азовского моря определят в сентябре

К подводным месторождения нужно проложить водовод Фото: Анна КИРИЕНКО

Качество воды, добытой со дна Азовского моря, определят в сентябре. Об по итогам совещания по реализации ФЦП в регионе сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Качества пока нет, - отметил он. - Могу сказать, что мы точно нашли воду на глубине 100 метров, и сегодня ее отправят в Москву на анализ, чтобы понимать, что это за вода, питьевая или нет, в каком объеме, линза или подземная река. Но то, что вода там есть, это точно.

Бурение скважин идет со специальной платформы. Геологоразведку закончат до конца сентября. Тогда же станет понятна целесообразность добычи пресной воды с таких глубин и ее транспортировки потребителям.

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