Первая партия воды со дна Азовского моря отправилась на исследования

Замену днепровской воде хотят найти в палеорусле Дона Фото: Анна КИРИЕНКО

Первая партия воды, добытой на дне Азовского моря, отправилась на исследования. Об этом сегодня по итогам совещания в Крыму сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли и сейчас ее проверяют, - отметил он и добавил, что ознакомился с ходом строительства и реконструкции водоводов в регионе. - Базово прошли, показывает 20 тысяч (шагов) на часах, каждый объект подробно осмотрели.

Со своей стороны глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что благодаря обильным осадкам, приведшим к потопу в Ялте, Керчи, Бахчисарайском и Ленинском районах, водохранилища практически заполнены.

- Водоснабжение будет бесперебойное при выполнении всех мероприятий: бурение скважин, разведка, запуск Бештерек-Зуйского водозабора, - уточнил Аксенов. - Поэтому Крыму из-за отсутствия воды ничего не угрожает. Думаю, что все мероприятия будут реализованы в срок.

Для преодоления вододефицита в Крыму правительство РФ включило в план финансирования добычу пресной воды из подземных источников и опреснение морской. «Росгеология» представит первые результаты геологоразведки запасов на дне Азовского моря, где в доисторические времена проходило русло реки Дон, оставившее после себя пресную воду.

До 2024 года планируется увеличить объем подачи воды в Республику Крым и Севастополь практически в 2 раза до 300 тысяч кубов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпить море: Чем грозит Крыму опреснение морской воды

Лучше собирать дождевую и очищать подземную (подробнее)

Бурить и опреснять: До 2024 года объемы добычи воды в Крыму увеличат вдвое

Месторождения на дне Азовского моря разведают к июлю (подробнее)