Мошенник обманул в Симферополе трех автолюбителей

Злоумышленника задержали, ему грозит до 5 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

Мошенник в Симферополе врал своим жертвам, что по должности в госорганах может оказать помощь в официальном переоборудовании автомобиля, а также восстановить ранее утраченное водительское удостоверение, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Таким образом ему удалось обмануть трех местных жителей на 80 тысяч рублей. Стражи порядка задержали 32-летнего жителя села Мирное Симферопольского района. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали женщину, обокравшую прихожан храма. Ей грозит два года тюрьмы.

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