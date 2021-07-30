Житель Симферополя получил удар ножом в шею и выжил

Нарушителю грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

К стражам порядка в Симферополе обратилась местная жительница. Она сообщила, что между ее соседями произошла драка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Выяснилось, что на почве личной неприязни между двумя мужчинами развязался конфликт. Один из оппонентов достал нож и нанес им удары в область шеи и тела соседа.

- Нападавший был задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенник обманул в Симферополе трех автолюбителей. Ему грозит 5 лет тюрьмы.

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