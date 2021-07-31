За 7 минут срезали с пальца девочки кольцо: В Севастополе спасатели МЧС помогли ребенку

Ребенку не отказали в помощи. Фото: ГУ МЧС России по городу Севастополю

Сотрудников чрезвычайного ведомства, которые работают на Крымском полуострове, трудно чем-то удивить. Они снимают туристов с гор, уничтожают ржавые авиабомбы, разыскивают заблудившихся. Помогают всем, кто нуждается в этом! Универсальные бойцы, да и только!

Колечко нельзя было снять. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

- 30 июля в 1-ю пожарно-спасательную часть ГУ МЧС России по городу Севастополю обратился гражданин, - сообщила пресс-служба ведомства.

Севастополец пришел не один, а с младшей сестренкой.

- Накануне девочка надела на палец левой руки тесное металлическое кольцо и не смогла его снять, попытки родни также не увенчались успехом, - объяснили в МЧС.

Украшение пришлось разрезать. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Спасатели очень осторожно разрезали колечко и освободили пальчик. На все ушло около 7-ми минут. Руку затем подставили под струю холодной воды, чтобы снять отек. Медпомощь пострадавшей не понадобилась: пальчики работают, как ни в чем, не бывало, порезов на кисти нет.

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