«Огонь!»: Появилось видео уничтожения 2 авиабомб у берегов Крыма

Бомбы взорвали на месте обнаружения. Фото: кадр видео feo.rk.gov.ru

Стали известны подробности обнаружения и уничтожения бомб в поселке городского типа Орджоникидзе, расположенном в 14 километрах от Феодосии.

- В бухте «Двуякорная», в районе эллингов, на расстоянии 200 и 800 метров от берега были обнаружены 2 фугасные авиабомбы (ФАБ-250), - это сообщение на официальном сайте Феодосии, проиллюстрировано эффектным видео.

В 13-секундном ролике показан момент уничтожения опасных находок.

Сотрудники МЧС, которые взорвали авиабомбы, сделали все, чтобы избежать ЧП: организовали оцепление места подрыва в районе береговой линии, запретили на время судоходство.

Бомбы уничтожили, никто не пострадал.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50