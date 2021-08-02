В Крыму за один месяц нашли 58 исчезнувших взрослых и детей

Статистика за июль 2021 г. Фото: Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Крым/VK

Тревожные посты о людях, которых нужно найти, время от времени будоражат соцсети. Вот и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым подвел итоги своей работы за ушедший июль, опубликовав небольшой отчет.

Оказалось, что всего было получено 85 заявок на розыск пропавших. Удалось найти живыми 58 взрослых и детей, троих обнаружили мертвыми. 10 пропавших все еще в розыске, в 11 случаях заявки не подтвердились. Также общими усилиями по одной из заявок нашли родственников.

- Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции, - сообщили в «ЛизеАлерт», отметив, что тех, кто не найден, они продолжают искать.

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