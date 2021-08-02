В Керчи произошло ДТП с участием электрички и бензовоза

В результате столкновения водитель бензовоза пострадал. Фото: Крымская железная дорога / Вконтакте

На железнодорожном переезде в анапском поселке Виноградный случилась авария с участием бензовоза с электрички Керчь-Анапа, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ДТП произошло 1 августа в 08.30 утра. Водитель бензовоза «Нефаз», перевозивший дизтопливо, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

- В результате водитель бензовоза с различными травмами доставлен в городскую больницу. Проводится проверка, устанавливаются полные обстоятельства ДТП, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в центре Симферополя погибли два человека. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.

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