Под Симферополем легковушка врезалась в опорную стену тоннеля

От сильного удара машина опрокинулась. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на автодороге Симферополь-Евпатория, в результате которого врезался в стену и опрокинулся легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По информации ведомства, водитель за рулем автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в опорную стену. От мощного удара машина опрокинулась, водитель чудом не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будет вынесено решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Керчи произошло ДТП с участием электрички и бензовоза. Есть пострадавший.

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