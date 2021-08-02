Сергей Бейм заявил, что помогает семье погибшей в ДТП

ДТП произошло 31 июля на дороге Симферополь-Евпатория. Фото: Плохие новости Крым/Вконтакте

Глава сети автозаправок «ТЭС» Сергей Бейм после смертельного ДТП с его участием заявил, что находится в контакте с пострадавшей семьей. Запись его разговора с журналистами опубликована в Telegram-канале телеканала RT.

- Я сейчас комментарии никакие давать не будут, потому что нужно сделать в эфире тишину для семьи, у которой погибла мать. Нужно, чтобы человек мог морально прийти в себя, - сказал Бейм.

Он добавил, что держит контакт с семьей и помогает людям. От развернутых комментариев предприниматель отказался.

Напомним, что 31 июля произошла авария с участием автомобиля Сергея Бейма. По данным МВД, водитель внедорожника Lexus, объезжая затор по обочине, врезался в автомобиль Toyota Camry, в котором ехали женщина и ребенок. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась в реанимационном отделении, 11-летний ребенок сейчас находится в больнице. МВД возбудило уголовное дело.

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